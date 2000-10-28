Победителем проекта "Новое имя" стала группа "Гиперборея" 14:11, 25 декабря 2017 г.



Пора объявить новое имя. Завершилось голосование за участников одноименного проекта. Всего мы получили около 30 заявок от различных творческих коллективов и исполнителей. За два месяца мы познакомили наших телезрителей с восемью участниками. Это рок-группы, вокалисты, и даже один театральный коллектив.

Итак, победителем стала группа "Гиперборея". Это действительно новое имя в иркутской музыкальной среде. Коллектив существует около года и совсем недавно презентовал свой первый альбом. Второе место досталось феноменальному гитаристу Максу Остроумову, он в совершенстве освоил электрогитару в 13 лет. На третьем месте самобытный коллектив под названием "Хэппи Джуз". В своей музыке они сочетают рок, популярные направления, а также электронное звучание. Все три финалиста получили право выступить со своей программой. Видео-версию этого концерта мы покажем на новогодних праздниках на канале "Домашний", чтобы как можно больше телезрителей услышали "Новое имя".