Приангарье на втором месте в Сибири по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией 14:08, 25 декабря 2017 г.



Новые случаи ВИЧ медики выявляют каждые 2,5 часа. Приангарье на втором месте в Сибири по уровню заболеваемости инфекцией. С начала года вирусом иммунодефицита заразились три тысячи человек. Больше только в Кемеровской области.

Большинству заболевших от 30 до 40 лет. Самым частым способом передачи, по-прежнему, является половой. Инфекция уже охватила все населенные пункты региона. Кстати, впервые за долгое время Иркутск вышел из списка территорий с повышенной заболеваемостью. Больше всего случаев отмечено в Свирске и в Заларинском районе. Со значительным отставанием тройку лидеров антирейтинга замкнул Черемховский район. А всего в Приангарье проживает более 35 тысяч человек с ВИЧ в организме.