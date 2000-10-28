Несколько человек погибли в ДТП в выходные дни 14:02, 25 декабря 2017 г.



Сразу несколько серьезных аварий произошли в эти выходные в регионе. В двух ДТП погибли люди. Часто виной всему необдуманные действия водителя и банальная спешка. Добавляют опасности и погодные условия.

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В ДТП в Аларском районе погибли два человека. Недалеко от поселка Забитуй столкнулись ВАЗ 2107 и "Хонда Одиссей". В результате пассажирка "Жигулей" скончалась на месте. А водитель отечественного автомобиля умер позже в больнице. Пассажир и водитель "Хонды" получили незначительные травмы. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.

Еще одно смертельное ДТП случилось под Усть-Кутом. На трассе "Вилюй" лоб в лоб столкнулись "Жигули" и корейский внедорожник. Пассажиры "Лады" погибли. А водителя "Хёндая" спасли подушки безопасности. Его доставили в усть-кутскую ЦРБ. Как сообщает "Усть-Кут 24", скорее всего, он был виновником аварии. Есть информация, что мужчина сел за руль пьяным.

Пробка на Покровской развязке. В субботу утром на небольшом участке улицы Челябинская произошло сразу четыре аварии. В итоге столкнулись 12 машин. К счастью, никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили. По словам очевидцев, стоял сильный туман. А дорога был очень скользкой. Сейчас устанавливается ущерб от череды этих аварий.