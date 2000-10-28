"Рождественский подарок": Андрей Старков мечтает о фигурных коньках 18:31, 22 декабря 2017 г.



До Нового года осталось 9 дней. Мы продолжаем проект "Рождественский подарок". В наших сюжетах мы рассказываем о приемных семьях. Дети, которые обрели мам и пап, поделятся своими желаниями, которые загадают Деду Морозу. Кстати, в роли помощника волшебного Дедушки может выступить любой желающий телезритель.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Андрей спортивный, активный, общительный. Зимой катается на коньках и лыжах. А летом предпочитает экстремальную езду на велосипеде и играет с друзьями в футбол. У мальчика золотые руки. Он с легкостью починит любую сломанную вещицу и во всех домашних делах помогает маме и бабушке. А еще восьмой год Андрей профессионально занимается фигурным катанием, имеет второй спортивный разряд. "Я много куда ездил. В Сочи, Алма-Ату, еще в Новосибирск, в Читу, в Прокопьевск. Я хочу на Новый год фигурные коньки черного цвета ", - рассказывает Андрей Старков.

Елена, мама Андрея, работает медсестрой. 12 лет назад, листая газету, Елена увидела фотографию Андрея. Женщина сразу же поняла: именно этого малыша она заберет к себе в семью. "У нас в газете "Время" раньше была рубрика "Возьми меня", и вот там я его и увидела. Ну своих детей у меня нет, и я уже давно думала взять кого-нибудь. Решила выбрать Андрея. И до сих пор ни разу не пожалела о том, что взяла его", - говорит Елена Бояркина, мама Андрея Старкова.

Традиционно к Новому году мама с сыном вместе наряжают елку, делятся друг с другом секретами и приятными воспоминаниями. Андрей не раз сталкивался с чудесами и в самый волшебный праздник в году верит, что его мечта сбудется.

Каждый неравнодушный зритель может выступить в роли Деда Мороза и исполнить заветное желание юного спортсмена.