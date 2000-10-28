"Сибирский десант" отправился в американский штат Мэн 18:20, 22 декабря 2017 г.



Атлантический океан, разноцветный ковер диковинных деревьев и лобстеры на завтрак, обед и ужин. Это все об американском штате Мэн. Наша съемочная группа отправилась в одну из самых северных точек США.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Мы находимся на берегу Атлантического океана в абсолютно удивительном месте. Здесь Кадиллак. Это не машина, а гора, здесь изучают экологию человека. А лобстеры – это не роскошь, а ежедневный обед. А еще это место полно загадок и тайн, ведь здесь живет знаменитый писатель Стивен Кинг. И сейчас мы отправляемся знакомиться поближе с этим удивительным краем.

Итак, из Нью-Йорка мы прилетели на самый север восточного побережья США. Знакомьтесь, штат Мэн. Его официальное прозвище – а в Америке такое есть у каждой территории – Сосновый штат. Еще Мэн называют Лесным, Приграничным и Землей каникул. И все это – чистая правда! Самое, пожалуй, популярное место для отдыха в Мэне, да и вообще в Новой Англии – остров Маунт Дезёрт. Его большую часть занимает Национальный парк Акадия. Это удивительно красивое место! Остров площадью почти в триста квадратных километров образовался в результате таяния огромного ледника, так что побережье здесь причудливо изрезано заливами, а в глубине сверкает гладь многочисленных озер.

Об истории родной земли нам рассказывает Джек Рассел. Для него этот край – главное увлечение. Долгие годы на острове жили рыбалкой и сельским хозяйством. А в середине XIX века место стало популярным у художников-пейзажистов. Картины покупали. Как следствие, многие богатые горожане захотели любоваться на прекрасные виды вживую. Фермы сменились гостиницами и дачами. Здесь были летние виллы Фордов, Карнеги, Вандербилтов и, конечно, Рокфеллеров. Это имя многое значит для острова. "Огромная признательность Джону Рокфеллеру-младшему, великому филантропу за очень важные факторы: приобретение земель под парк и особенно строительство целой сети гравийных дорог, которую мы используем по сей день. Очень многие аспекты, связанные с устройством Национального парка и строительства в нем, – его инициатива, либо были поддержаны им и его средствами", - рассказывает Джек Рассел, историк.

В Акадии также огромная система пешеходных троп, многие из которых строили еще в начале ХХ века, когда и создавался парк. Объем работ даже сложно представить. Например, эти каменные ступени вырубили в монолите местных скал. Больше об острове и нацпарке гостям в визит-центре расскажут рейнджеры. Лесничий, бродяга, следопыт – вот что значит это слово. И хотя в наши дни романтическая профессия – это больше общение с посетителями, свою работу рейнджеры очень любят. "Ты работаешь только во время сезона. Я здесь лишь с середины мая до конца октября. И нет гарантированной работы на зиму. Поэтому ты должен действительно любить то, что делаешь, чтобы приезжать сюда каждый год. И если вы поговорите с другими рейнджерами, у многих похожий опыт. Кроме того, это нелегкая работа. Я разговариваю за день, наверное, с тысячей посетителей. Одни и те же вопросы, снова и снова. Ты должен любить то, что делаешь для национальной системы парков, чтобы сохранять дружелюбие и энтузиазм", - делится Мелинда МакФарланд, рейнджер Национального парка Акадия.

Временных, работающих только сезон рейнджеров парк каждый год нанимает чуть больше ста. Но в листе ожидания в два раза больше желающих! Главное, чем заняты рейнджеры, – экологическое просвещение туристов. И все во имя защиты природы. "Миссия Национальной системы парков – защищать самые интересные и необычные места Соединенных Штатов, сохранять их в неизменном состоянии для будущих поколений. Это определяет нашу работу. В нашем парке каждый год бывает 3,3 миллиона посетителей, такой поток действительно может все изменить. Поэтому мы стараемся следить, чтобы люди не сходили с троп, с дорог. Мы хотим, чтобы они получили незабываемый опыт, но почти как в музее: смотрите и наслаждайтесь, но ничего не трогайте!" – говорит Кевин Шнейдер, директор Национального парка Акадия.

По совету рейнджеров мы отправились "дорогой новичков", то есть на океан. И неожиданно увидели практически родные пейзажи. Это место на берегу Атлантического океана очень похоже на Байкал. Такой же зеленый лес, такие же синие волны и такая же холодная вода. Наверняка летом здесь много отдыхающих. Впрочем, и сейчас их тоже много, но зайти в воду уже никто не решается.

Туристы на остров едут и из Канады и со всей Америки. Каждый день в бухту города Бар Харбор заходит как минимум один океанский лайнер, он везет около четырех тысяч любителей морских круизов. В пик сезона лайнеров может быть и два, и три. Многие приезжают сюда на машинах, отдыхают семьями. Вы же помните, что это Земля каникул! В дикой красоте этого места есть что-то магическое. А чтобы ощутить волшебство полнее, надо встать в четыре утра, запастись горячим чаем и отправиться на гору Кадиллак. Ведь это не только самая высокая вершина острова МаунтДезерт, но и место, которое первым в США встречает восход солнца.

В предрассветные часы на горе Кадиллак чувствуешь себя членом неведомой секты: десятки, если не сотни людей стоят, молча смотрят на восток и только кутаются в свои одеяла, куртки, что там они еще захватили с собой, потому что, знаете, реально холодно здесь. И только щелкают затворы фотоаппаратов, и только видны вспышки, потому что именно здесь, на горе Кадиллак, первые лучи солнца касаются территории Америки, и каждый день здесь происходит маленькое чудо.

Впрочем, красивый рассвет радует фотографов не так часто. Дело портит утренний туман, обычный вблизи океана. Приходится охотиться на солнце. "Мы знали, что это должно быть что-то особенное, поэтому ждали подходящего дня, чтобы поймать восход. Мои чувства - было очень наполнено, очень мирно. Это невероятный опыт, который делишь всего с несколькими людьми", - призналась Сара Гласби, турист из штата Колорадо, США.

Ну а мы решили разделить этот действительно невероятный опыт с вами.

Смотрите в следующем выпуске: зачем чистить зубы Рокфеллера? Каков на вкус омар? И где живет Стивен Кинг? "Сибирский десант" продолжит путешествовать по штату Мэн.