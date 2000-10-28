Несанкционированную торговлю пиротехникой на иркутских улицах будут пресекать 18:16, 22 декабря 2017 г.



В городе организовали специальную горячую линию, можно жаловаться, если кто-то продает фейерверки без документов и с нарушением норм. Телефон - 8 (3952) 24-38-14. Звонки принимают специалисты службы потребительского рынка и лицензирования.

Сейчас проводят, в том числе, плановые выездные проверки. Пока случаев нарушения торговли не выявлено. Но, как говорят сотрудники спец служб, заработать на продаже некачественной пиротехники люди пытаются непосредственно перед Новым годом. "В основном такие точки появляются за день, за два до Нового года. Как правило, они возникают стихийно, в местах, где самая большая проходимость людей, чтобы как можно быстрее реализовать. Поэтому чем ближе к Новому году, тем чаще будут проводиться рейдовые мероприятия", - сообщил Василий Хамаза, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Иркутска отдела МЧС по Иркутской области.

В случае обнаружения нелегальную продукцию изымут, а на владельца составят административный протокол. В прошлом году таким образом из оборота удалось вывести более тысячи нелегальных, а значит, опасных петард и хлопушек.