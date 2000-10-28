Новогодние премьеры в ТЮЗе и "Аистёнке": спектакли будут показывать юным зрителям каждый день 17:49, 22 декабря 2017 г.



Новогодние премьеры продолжают ставить в иркутских театрах. Сегодня их сразу две. В Театре юного зрителя праздник приходит вместе с уральскими сказами Павла Бажова. А в "Аистёнке" устроили яркий карнавал. Новогодние постановки теперь будут идти каждый день.

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В спектакле ТЮЗа соединились сразу несколько уральских сказов Павла Бажова: "Хозяйка медной горы", "Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок". Режиссер Виктор Токарев вернулся к ним спустя 20 лет. Говорит, материал востребованный, русская классика рассказывает о вечных ценностях: семье, верности, таланте и стремлении к совершенству, которое отрывает Данилу-мастера от земной жизни. Но торжествует, конечно, любовь. "Девушка, которая его любит, она сильный человек, она верный человек, любовь и верность побеждают в данном случае все чары хозяйки медной горы, и они воссоединяются. И мало того, они вознаграждены за эти качества: он как большой художник, а она как любящая невеста", - говорит Виктор Токарев, режиссер спектакля "Каменный цветок".

Актерам предстоят две очень непростые недели: по три-четыре спектакля в день. Они будут играть для самой чуткой и в то же время самой строгой публики, которую не обманешь. А для самых маленьких - зрителей от трех лет - в "Аистёнке" приготовили нежную, даже плюшевую, сказку. История о зверятах, которые решили организовать карнавал. "И каждый видит в этой истории свои ассоциативные дела. Кто-то капризы, кто-то страхи. И нужно без поучений показать им самих себя, какие они бывают, с мамой общаются когда, друг с другом. Самое главное - не поранить эту маленькую душу, которая пришла сегодня, открыла глазки, ротик и увидела это чудо. Чтобы они росли хорошими людьми", - считает Любовь Калиниченко, автор и режиссер спектакля "Карнавал в лесу".

Очаровательных кукол в театре создали специально для этой новогодней истории. Пожалуй, самая эффектная из них - огромный мудрый лось, к которому зверята обращаются за советом.

Теперь карнавал на сцене "Аистёнка" будут устраивать каждый день вплоть до 8 января.