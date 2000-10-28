24 декабря в центре Иркутске будет перекрыто движение транспорта 17:22, 22 декабря 2017 г.



Огни на главной елке Иркутска зажгутся 24 декабря. Программа начнется в воскресенье в 17.00. А после торжественной части, в 18.10, запланирован праздничный салют. Тем, кто собирается на открытие, нужно учитывать, что движение в центре города перекроют. С 16.00 до 19.00 закроют площадь графа Сперанского и улицу Ленина на участке от Чкалова до Канадзавы. Общественный транспорт пустят в объезд. А вот место для парковки автомобилистам лучше найти заранее. Площадку напротив сквера Кирова, возле здания по адресу: Ленина, 14б, закроют с 8.00.