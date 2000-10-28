На выставке "Корпорация роботов" можно увидеть роботов, которые способны стать настоящими друзьями 16:51, 22 декабря 2017 г.



Все ближе к человеку. Роботов-помощников дополняют их собратья, главная цель которых - стать другом. Масштабная интерактивная выставка роботов проходит в эти дни в Иркутске. Около полусотни экспонатов со всего мира удивляют своими способностями и убеждают: искусственный интеллект не будущее, а уже настоящее.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Приглашение на танец распознано. R-2 D-2 исполняет команду. Он любимец публики. Так же, как и собрат по космической саге робот ВВ-8. Этот малыш даже отвечает на вопросы. Юные посетители выставки больше ждут именно коммуникативных проявлений от роботов, желают увидеть в них друга. Именно так с японского - "друг" - и переводится имя этого робота. Пес Айбо знает 175 команд. У него меняется настроение. Это электронный четвероногий любимец. "Роботы все больше входят в нашу повседневную жизнь. И сейчас мир IT, все роботы направлены на то, чтобы привлечь ребенка в мир робототехники, технологий. Все направлено на развитие детей", - говорит Святослав Батуев, управляющий интерактивной выставкой "Корпорация роботов".

Знакомство детей с достижениями IT-технологий продолжится до 8 января 2018 года на выставке "Корпорация роботов". Она проходит в торговом центре "Джем Молл". Яркое тесла-шоу, мастер-классы и даже танцы с роботами разнообразят новогодние праздники.