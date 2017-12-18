Пострадавшим пассажирам в аварии под Братском выплатят денежные компенсации 16:46, 22 декабря 2017 г.



Перевозчик был застрахован. ДТП произошло в прошлые выходные. Водитель пассажирского автобуса на снежной дороге не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. От удара машина перевернулась. В аварии пострадали 17 человек. Двое из них с переломами попали в реанимацию. До сих пор в больнице находятся пять человек.

Пострадавшим необходимо обратиться за выплатами в страховую компанию. Денежная компенсация может быть от 60 до 300 тысяч рублей. Тем временем, Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика. Автобус принадлежит "Автоколонне 1880". Инспекторы осмотрят все транспортные средства, проверят оборудование и документы.