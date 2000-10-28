Новогоднее шоу для маленьких иркутян подготовили в "Любо-Городе" 16:43, 22 декабря 2017 г.



Иркутск в предвкушении Нового года. Особенно праздника ждут его самые маленькие жители. Для них это не просто выходной. Это особенный день, в который случаются чудеса и исполняются самые заветные желания. Каким должен быть праздник, чтобы воспоминания о нем грели долгое время?

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Без праздников не бывает детства. Эта фраза, которая, кажется, уже стала афоризмом, как утверждают психологи, имеет глубокий смысл. Особые дни помогают детям не только повеселиться и сменить обстановку, но развивают коммуникативные навыки, укрепляют семейные отношения и сказываются на нравственном и эстетическом воспитании. "Это общение, это ролевое распределение. Это учит ребенка готовиться к различной деятельности как таковой. Фрмирование традиций семейных, они объединяют ту же семью. Опять-таки совместное коммуникативное взаимодействие в семье", - отмечает Иван Глебец, психолог.

Попасть на детское новогоднее шоу мечтает любой ребенок. Каждый год дети ждут чего-то необычного и даже удивительного. На помощь приходят технологии, научные представления, квесты и герои из любимых мультфильмов. Чтобы знать, каких персонажей дети ждут сильнее всего, в "Любо-Городе" даже провели опрос. Мы максимально учли все пожелания, привезли огромного Бамбелби, которого так ждали все. И Розочка, и Эльза, и наш хранитель Любознайка. Мы не только устроили интерактивное театрализованное действо. У нас и квест проходит для ребят, который называется "В поисках нового года", "В поисках подарков". Мы совместили программу как для малышей, так и для детей от четырех и лет старше", - рассказала Ксения Каурова, управляющая развлекательно-познавательным парком "Любо-Город".

Долгожданные подарки и фотографии на память. Кстати, новогоднее шоу теперь не обходится без фотозоны. Дед Мороз нынче тоже особенный. Волшебник выучил современные танцы.

Попасть на новогодний переполох в развлекательном парке можно до 7 января. Новогодними огнями засверкал и центр Иркутска. Во главе сияющего ансамбля 25-метровая конструкция. Елку украсили новыми игрушками, звездой и иллюминацией, на четырех тысячах веток обновили старую хвою. Открытие зимней красавицы и резиденции Деда Мороза запланировали на 24 декабря.