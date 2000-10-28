Дмитрий Бердников подвел итоги уходящего года 15:04, 21 декабря 2017 г.



Остров Конный остается одной из главных праздничных площадок в Иркутске. В январе там проведут бал-маскарад на льду. В новогодние каникулы на острове ждут всех любителей катания. Асфальтовые дорожки уже залили водой. Еще один каток - для игровых видов спорта - заработает возле елки. Там сейчас строят ледовый городок со сказочными героями. Уходящий год стал для Иркутска годом позитивных изменений.

Свой итоговый выезд глава города начал с благодарности тем людям, которые последнюю неделю работали без выходных. Коммунальные службы Иркутска боролись с последствиями снегопада круглосуточно. Общая протяженность городских магистралей - 800 километров. Сложнее всего убирать центр: там интенсивный трафик и старинная застройка. "Эта зима очень снежная. То, что было два года назад, она уже обогнала ту зиму по снегопаду. С 10 ноября практически каждый день шел снег. Вчера только в обед остановился. Но мы все равно все уберем. Со всем справимся", - сказал Михаил Чайковский, директор МУП "Иркутскавтодор".

Чтобы на дорогах было еще чище, автопарк постоянно обновляют. Так, за последние два года приобрели около 30 единиц техники. Самые основные машины в уборке - КамАЗы. Их используют круглый год. С аномальным снегопадом декабря техника справилась, подытожил мэр. Но нужно работать еще лучше. "Есть еще над чем работать, есть куда стремиться. И задачи впереди у нас большие. Уже результаты видны. Будем стараться еще лучше работать", - отметил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Транспортный вопрос. В следующем году планируют закупить еще десять изкопольных автобусов и троллейбусов. Они хорошо зарекомендовали себя на городских дорогах. Сейчас доля муниципального транспорта - почти треть от общего числа. Чтобы это соотношение увеличивалось в пользу города, в троллейбусном депо Иркутска собираются открыть цех по ремонту и сборке пассажирского электротранспорта. Такое предприятие работало в областном центре 15 лет назад. В планах на будущий год собрать два новых троллейбуса.

Возведение социальных объектов в этом году не останавливалось. Как раз сейчас в самом разгаре стройка в Академгородке. 19 школу строят взамен прежнего аварийного здания. Работа идет по графику во всех 7 блоках. Закончить намерены летом 2018-го. Также на следующий год запланировали строительство школы в микрорайоне Лесной и пристроя к 25-й гимназии.

И хоть школьники сейчас в приоритете, о детских садах не забыли. Этот, на улице Байкальской, рассчитан на 110 воспитанников. Его откроют в следующем году. К зданию уже подвели коммуникации. "Будем запускать тепло. Приборы висят, тепловой пункт готов. Запускаемся, недельку греемся и начинаем отделку", - сообщил Илья Кручинин, начальник МКУ "УКС города Иркутска".

Новые сады и школы - это не только разгрузка существующих заведений, но и новые рабочие места. Начинающие педагоги, равно как медики и работники культуры могут рассчитывать на подъемные - 50 и 100 тысяч рублей. В 2017-м единовременную выплату получили более 250 человек. В бюджете 2018 года для этих целей предусмотрели около 20 миллионов рублей.