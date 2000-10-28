"Ермак" обыграл "Молот-Прикамье" – 4:1 14:51, 21 декабря 2017 г.



"Ермак" порадовал своих болельщиков на домашнем льду и обыграл "Молот-Прикамье". В очередной встрече чемпионата ВХЛ ангарские хоккеисты принимали гостей из Перми.

Буквально с первых минут наши земляки перешли в нападение. Стратегия увенчалась успехом, и уже к третьему периоду счет на табло был 3:1. Дубль на счету Артема Воробьева, одна шайба принадлежит авторству Максима Юшкова. В овертайме буквально за секунду до конца встречи удалось проявить себя защитнику "Ермака" Константину Дрокову. Итог - 4:1. После матча с "Молотом" "Ермак" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч ангарский клуб проведет на домашнем льду против "Тороса", который находится на 11-й строчке.