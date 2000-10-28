Баскетбольный клуб "Иркут" вручил подарки детям, которые остались без попечения родителей 14:26, 21 декабря 2017 г.



До Нового года осталось 10 дней. Каждый в ожидании чуда и подарков. Особенно дети. Баскетбольный клуб "Иркут" совместно со своими болельщиками выступил в роли Деда Мороза для детей, которые остались без попечения родителей.

В течение нескольких домашних игр болельщики собирали игрушки, книги и вещи, которые представители "Иркута" передали в центр помощи детям. "Баскетбольный клуб проводит такую акцию впервые. Эта акция проходит, и мы в течение нескольких домашних игр проводим сбор игрушек, какого-то пожертвования. Спасибо всем болельщикам, которые приносили свои игрушки, какие-то подарки детям, которые нуждаются в этом", - сказал Егор Муравьев, капитан команды БК "Иркут".

В гостях у воспитанников центра побывали тренер и игроки команды. Дети также получили оранжевые футболки с символикой клуба. Некоторые из мальчиков и девочек уже встречались с игроками "Иркута": два года назад спортсмены провели для них мастер-класс, а недавно пригласили на матч. Следующие домашние игры, которые пройдут 5 и 8 января, воспитанники также смогут посетить. Как рассказали сами дети, они с удовольствием пополнят армию болельщиков "Иркута".