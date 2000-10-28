Открытие колеса обозрения в Иркутске перенесли на лето 14:23, 21 декабря 2017 г.



Не закрутилось. Установку колеса обозрения в Иркутске перенесли. Запустить долгожданный аттракцион на острове Конный планировали 31 декабря. Но, по словам начальника городского управления культуры Виталия Барышникова, подрядчик - завод из Красноярска - задержал поставку конструкции. Из-за сейсмической активности нашего региона производитель решил пересчитать нагрузку. Теперь прокатиться на аттракционе иркутяне смогут только летом следующего года. К этому времени конструкцию полностью смонтируют и проведут испытания.