Купюры номиналом в 2000 рублей поступили в Иркутскую область 14:21, 21 декабря 2017 г.



Планеты, якоря, штурвалы и даже образы диких животных. Все это под лупой можно разглядеть на новых купюрах номиналом в 2000 рублей. Они буквально на днях поступили в Иркутскую область и скоро появятся в кошельках жителей региона. Космическо-морская тематика в степенях защиты выбрана неслучайно. На лицевой стороне банкноты - Русский мост во Владивостоке, а на обратной - космодром "Восточный", расположенный в Амурской области. Размер новых денег такой же, как и у существующих. Выделяются они дизайном и новыми технологиями защиты. Отличить подделку от настоящей купюры смогут даже слабовидящие и незрячие люди.

Юлия Садыкова, главный эксперт по исследованию денежных знаков иркутского отделения Банка России: Цифровое значение номинала у нас имеет повышенный рельеф. Штрихи по краям банкноты имеют повышенный рельеф. Надписи "билет банка России", "две тысячи рублей" тоже имеют повышенный рельеф.

Александр Медведев, заместитель управляющего Иркутского отделения Банка России: Необходимость выпуска именно этих номиналов вызвана тем, что будет проще и легче рассчитываться, допустим, за крупные суммы. Так как использование этих номиналов позволит использовать меньшее количество купюр.

Наряду с двухтысячными купюрами Центробанк выпустил и двухсотрублевые. Они тоже вскоре появятся в регионе. В официальный оборот деньги ввели с 12 октября этого года. Первыми их увидели жители Дальнего Востока, Крыма и Москвы. Иркутские банки готовились к появлению новых купюр. Большинство банкоматов уже могут их принимать.