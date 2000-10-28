Полицейские составили список сайтов, где можно попасть на уловки мошенников 14:16, 21 декабря 2017 г.



Виртуальная кража или подарок от мошенника. В преддверии праздников увеличивается количество не только покупателей в интернет-магазинах, но и тех, кто не прочь поживиться за счет новогоднего ажиотажа. В настоящее время по преступлениям в сети в Иркутской области возбудили более пятисот уголовных дел. Полицейские составили список сайтов, которые мошенники чаще всего используют для своих темных делишек.

Avito.ru. На просторах этого сайта в 2017-м году произошло больше всего, а именно 213, преступлений. Более 30-ти раз жертвами обмана стали люди, которые хотели продать, купить или сдать внаем недвижимость. В остальных случаях объектом мошеннической схемы купли-продажи становились мебель, музыкальные инструменты, цифровая техника и даже домашние животные.

Drom.ru. Этот ресурс в своих целях злоумышленники использовали почти 90 раз. Конечно, чаще всего это связано с продажей автомобилей и автозапчастей. Самая простая и распространенная схема: заниженная стоимость и обязательная предоплата.

Развлекательную социальную сеть "Одноклассники" преступники использовали 43 раза. Размещали рекламу о предоставлении займов населению, занимались продажей женской одежды. Правда, товара покупатели так и не видели. Аналогичный механизм действует на сайте "Вконтакте". Там произошло 27 виртуальных преступлений.

Следующий достаточно новый сайт, который уже опробовали преступники, - Youla.io. Тысячи бесплатных объявлений о продаже товаров для бытовых нужд. Краж - 19 .

И, наконец, мы добрались до мобильного приложения instagram.com. Здесь злоумышленники создают фейковые страницы магазинов женской одежды, бижутерии, украшений. И просят внести 100% предоплату за несуществующий товар. На уловки преступников жители региона попали 9 раз.