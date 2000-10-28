За неубранные сосульки на крышах будут штрафовать 19:00, 20 декабря 2017 г.



Генеральная уборка после снегопада. Тротуары и дороги Иркутска постепенно очищают от снега. А вот ситуация с сосульками пока остается тяжелой. Многие здания буквально увешаны льдом. Опасные места зачастую не огорожены. Уже есть первые жертвы падающего с крыш снега.

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Снег с крыши повредил не только машину Никиты Борисова, куски льда отскочили в случайную прохожую. Припаркованный автомобиль буквально спас ее от беды. А вот машине теперь требуется капитальный ремонт. Директор управляющей компании предложил решить вопрос в суде. "Вина, говорит, подрядчика, это первое. Второй момент, слишком много работы, не справляемся. Сказал, по-человечески я вас понимаю, но решать будем в судебном порядке", - сообщил Никита Борисов.

В микрорайоне Радужный снег настиг легковой автомобиль на выезде из арки. Машина сильно повреждена. А в микрорайоне Зеленый берег ограждение с крыши упало... перед автомобилем.

Урожай внезапной декабрьской оттепели. Реальная угроза нависла над прохожими Иркутска. Казалось бы, центральная часть города уж точно должна быть приведена в порядок. Но из года в год здания увешаны сосульками. Вот съемки за декабрь 2015 года. Тогда тоже стояла теплая погода. Ситуация вновь повторилась. И те же исторические здания вновь грозят ледяными пиками.

- По улице Горького шли, и там на нас чуть сосулька не упала.

- Это дело случая. Упадет и будут делать что-то. Когда гром грянет, тогда только перекрестятся.

- Это еще в центре хорошо, а взять какой-нибудь Ленинский район, вообще ужасно, ну скажем так, убирается, но мало, снега очень много.

Специалисты поясняют: убрать снег с исторических зданий - задача более сложная. Объясняется это архитектурными особенностями зданий. "На такой кровле снег скапливается, и постоянно образуются сосульки, несмотря на то, что их убираешь, они постоянно образовываются вновь, если теплая погода. И очень сложно скидывать снег с таких зданий и, соответственно, следить за этими сосульками", - говорит Елена Торохова, начальник управления ЖКХ по Правобережному округу администрации г.Иркутска.

Убирать снег должны собственники зданий. Им на подмогу вышло муниципальное аварийное предприятие. Во дворах работают управляющие компании, а вот сосульки с балконов - головная боль самих жителей. Пока наледь с крыш не убрана, опасные места обязаны огородить. Администрация Иркутска только в Правобережном округе составила 28 протоколов в отношении недобросовестных компаний и собственников. "Они должны в кратчайшие сроки, в три дня, ликвидировать полностью все, потому что некоторые организации были не готовы к зимнему периоду, не заключили договоры с альпинистами. Последствия могут ликвидироваться в течение недели, мы ожидаем, что до понедельника все будет хорошо", - сказала Юлия Гордина, глава Правобережного округа администрации г.Иркутска.

Штраф за сосульки на крышах до 50 тысяч рублей. А если головная боль станет не фигуральным выражением и лед действительно навредит здоровью, ответственность уже уголовная.