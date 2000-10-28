Русскоязычное радио "Байкал" теперь есть и в Лондоне 18:57, 20 декабря 2017 г.



Сегодня в десять утра по лондонскому времени радиостанция впервые зазвучала в эфире. Радиостанция имеет универсальную концепцию: это русские и зарубежные хиты. А еще каждый час в эфире местные и международные новости. А также программы "Хитовый уикенд", "Знай наших" и "Прямая связь". Наш президент Александр Тюников запускает сеть радио "Байкал" по всей Европе. Свой "Байкал" уже есть в Монако и Ницце. Надеемся, что в ближайшее время радио "Байкал" покорит всю Европу. И наша радиостанция будет интересна не только русскоязычным радиослушателям, но и всем европейцам.