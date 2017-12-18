Дети, пострадавшие в ДТП в Тулунском районе, доставлены вертолетом в Иркутск 18:53, 20 декабря 2017 г.



Пострадавших в ДТП детей в Тулунском районе перевезли в Иркутскую детскую клиническую больницу. Пациентов доставила на вертолете Ми- 8 специальная бригада медицины катастроф, в ее состав вошли высококвалифицированные нейрохирурги.

Они оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое. Дети находятся в реанимации. Напомним, в результате страшной аварии пострадали шесть человек. Один пассажир погиб наместе, позже в Тулунской районной больнице скончался ребенок. Еще двое пострадавших с травмами средней тяжести остаются так же в местной больнице Тулуна.