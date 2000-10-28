Детям из малообеспеченных семей станет проще получить бесплатное питание 17:28, 20 декабря 2017 г.



О школьном питании и развитии высшей школы в Иркутской области говорили сегодня на сессии Заксобрания депутаты.

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Школьное питание. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента Андрей Лабыгин, депутат Артем Лобков предложили для предоставления бесплатного питания учащимся из семей, которые находятся в социально опасном положении, требовать минимум документов - ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и заявление. С нового года такой мерой соцподдержки смогут воспользоваться более трех с половиной тысяч семей. "Законопроект разработан с целью обеспечения прав на получение мер социальной поддержки. Прежде всего, на бесплатное питание в школа наиболее социально не защищенных категорий детей",- подчеркнул Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Вопросы развития высшей школы в регионе. Депутаты обратили внимание на проблемы в Евразийском лингвистическом университете, аграрном, Усть-Илимском филиале Байкальского госуниверситета, а также в Усть-Кутском институте водного транспорта, который под угрозой закрытия. Парламентарии говорят, необходимо при приеме абитуриентов в вузы учитывать спрос на рынке труда. Депутат Владимир Новожилов отметил, что ежегодно необходимо примерно 800 врачей, а медуниверситет выпускает 400 человек, при этом не ясно, сколько из них остается в профессии. "Что делается для того, чтобы увеличить бюджетные места в здравоохранении, культуре. Это ведь основа основ. Куда можно двигаться, если мы учителей не выпускаем нормально, врачей мало выпускаем", - сказал Владимир Новожилов, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Спикер областного парламента Сергей Брилка обратил внимание на результаты недавней аккредитации Иркутского госуниверситета. На историческом факультете программа бакалавриата "Международные отношения и внешняя политика" не прошла аккредитацию. Студентам предложили продолжить образование в других городах. "Мы теряем ценных кадров для Иркутской области и как-то без боя сдали специальность. Мы же понимаем, что нам это надо для области, эти кадры нужно готовить", - заявил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Вопрос решили оставить на контроле депутатского корпуса и вести дальнейший мониторинг ситуации.