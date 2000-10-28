Новая больница в поселке Бохан заработает уже в следующем году 16:53, 20 декабря 2017 г.



Готовность зданий стационара почти 90%. Состояние долгостроя оценил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он побывал на стройке, которая началась еще в 2006 году. Почему работы приостанавливали и что удалось сделать за последнее время?

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Вот так сейчас выглядит будущая центральная районная больница в Бохане. Через 11 лет после начала всей стройки. Изначально объект разбили на два пусковых комплекса - это стационар на 150 коек и поликлиника на 200 посещений в смену. Но через восемь лет после старта стройка остановилась, не было финансирования. Возобновить работы удалось в 2016-м. Новая больница состоит из семи взаимоувязанных блоков. В том числе, здесь будет современное родильное отделение.

Для завершения всех работ в бюджете Иркутской области на 2018 год предусмотрели почти 180 миллионов рублей. Ввести в эксплуатацию стационар планируют во втором квартале следующего года. Тогда весь масштабный медицинский проект заработает в полную силу. Районная поликлиника уже несколько месяцев принимает пациентов. Теперь жителям Бохана и других деревень нет необходимости ездить к врачам в соседнюю Осу, а то и в Иркутск. До поликлиники регулярно ходит общественный транспорт.

С врачами проблем нет. Поликлиника обеспечена медицинскими кадрами даже лучше, чем в среднем по области. Так получилось еще потому, что в Бохан приехали специалисты из других районов Иркутской области, а также из Тывы, Бурятии и Забайкальского края. Часть специалистов получили здесь квартиры. Но еще остались те, кто не решил вопрос с жильем. "Я дал поручение, чтобы здесь, прямо на территории стационара, был построен дом, такая возможность есть, 24-х квартирный. Вот тогда мы закроем проблему проживания всего медицинского персонала и поликлиники, и будущего стационара", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Это решение Сергей Левченко озвучил на совете по делам Усть-Ордынского Бурятского округа. Но, кроме жилья для медиков, поселку нужна начальная школа-детский сад на 360 мест и новое место для творчества - детская школа искусств. А еще необходимо решить вопрос с дорогой. В реконструкции нуждается участок пути от Бохана до Тихоновки - 12 километров трассы. Все эти предложения власти муниципалитета предварительно проработали с правительством Иркутской области. Району окажут дополнительную помощь в ближайшее время.