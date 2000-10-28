Краеведческий музей, артефакты: выпуск №19 14:39, 20 декабря 2017 г.



Православные святыни, которые могли исчезнуть, но стали музейными экспонатами и дожили до сегодняшнего дня, когда их снова почитают и бережно хранят. Такова непростая история нашей страны. Сегодня в рубрике "235 артефактов" Иркутского краеведческого музея драгоценные церковные реликвии и их удивительная судьба.

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Столетие назад эти церковные реликвии стояли в храмах. Они украшали алтарь, их использовали при богослужениях, носили священники. Сейчас это музейные экспонаты в хранилище Иркутского краеведческого. Но этим раритетам, можно сказать, повезло: их не успели уничтожить в 30-х, когда церкви по всей стране безжалостно разрушали, сбивали кресты и колокола, а всю утварь сжигали. В Иркутске тогда открыли музей атеизма в Крестовоздвиженской церкви. Это был филиал краеведческого. Именно поэтому удалось спасти сотни предметов. Драгоценных не только потому, что они сделаны из серебра и дорогих камней, но и по своей исторической и духовной значимости. Например, эту панагию датируют XIV веком.

Панагия в переводе с греческого - "всесвятая". Ее на груди носят только высшие церковные чины: епископы, архиепископы, митрополиты и сам патриарх. На этой древней реликвии изображен сюжет о семи эфесских отроках. Панагии в музее - сплошь образцы ювелирного и камнерезного искусства. Например, эта из раухтопаза серебряная, с сибирским изумрудом и рубинами.

Большую часть церковных предметов музей передал обратно церквям, когда их вновь открыли. Осталось несколько десятков экспонатов. Кадило, напрестольные крест и чаша - дискос, патир - это чаша для вина, дикирий - это подсвечник и серебряный оклад иконы работы иркутского мастера Леонтия Харенского. Все это здесь хранят, реставрируют и выставляют как образцы высочайшего искусства. "Люди, приходящие в церковь, не всегда понимают, что такое литургические сосуды и что такое, например, патир и дискос со звездицей. А мы уже в музее можем показать и рассказать", - отмечает Ирина Коренева, главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

А проект "235 артефактов" продолжается. Следить за ним можно по-прежнему на сайте Иркутского краеведческого и в нашей программе.