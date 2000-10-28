Марине Коженковой необходима помощь! 14:34, 20 декабря 2017 г.



Сбой ДНК. Маленькая иркутянка пытается победить ошибки, допущенные природой. У Марины Коженковой тяжелое генетическое заболевание, которое поражает клетки кожи и нервную систему. Ей необходимо лечение в московском институте медицины.

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Первые симптомы опасного заболевания у Марины обнаружили в полтора года. Появились судорожные приступы. Начали лечить эпилепсию. Но состояние девочки ухудшалось: сыпь, сильные головокружения, шаткая походка. В потоке генетических анализов прозвучал диагноз факоматоз - сбой на уровне ДНК. Это редкое и тяжелое заболевание поражает клетки кожи и нервную систему. Фраза "дорогостоящее лечение у столичных медиков" прозвучала как приговор. Но семья Коженковых решила бороться за здоровое будущее своего ребенка до победного. В прошлом году благодаря помощи читателей "Русфонда" Марина прошла обследование и лечение в Московском институте медицинских технологий. Приступы почти прекратились. "Подбор терапии очень сказался на ребенке. Стало все значительно лучше. Но в этом году мы снова проходили динамическое обследование, и оно показало, что у нас происходит отрицательная динамика по атрофии зрительных нервов", - говорит Олеся Коженкова, мама Марины.

Зрение для Марины - самая главная связь с миром. Сейчас девочке 9 лет. Она учится в специальной школе. Но говорит до сих пор плохо. "Я люблю больше всего пластилином заниматься. Леплю всякие поделки", - поделилась Марина Коженкова.

Если Марине не помочь сейчас, любимое занятие маленькой девочки может остаться только воспоминанием. Из-за сопутствующих заболеваний иркутские офтальмологи опасаются назначать лечение. Физиопроцедуры могут вызвать обострение приступов. Необходим комплексный подход. Повести курс восстановления могут врачи Московского института медицинских технологий. Сумма лечения почти 200 тысяч рублей. Семье Коженковых не под силу. Мама воспитывает двоих детей одна. Часть средств уже собрали. Осталось еще 120 тысяч. Помочь Марине может каждый. Для этого необходимо отправить SMS со словом ДЕТИ на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей.