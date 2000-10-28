27 маршрут будет двигаться только по Карла Либкнехта и Тимирязева 14:29, 20 декабря 2017 г.



Остались без "Сапожка" жители микрорайона Топкинский в Иркутске. 27 маршрут теперь не ходит до этой остановки. Осталась только одна схема движения. В чем причина изменений и есть ли надежда вернуть маршрут? Расскажем далее.

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Теперь здесь только и разговоров, что о "Сапожке" и "Гастрономе". Около недели назад жители микрорайона Топкинский остались без выбора. Раньше одни маршрутки ходили по Карла Маркса через Киевскую, другие по Карла Либкнехта и Тимирязева. Каждый мог выбрать удобный путь. Но теперь маршрут только один.

- Это вообще кошмар какой-то, людям нужно дальше, на "Сапожок", на "Гастроном", а маршрутка туда не ходит, ну как это так, я не знаю, чье это постановление-то, это же ужас, конечно, неудобно, и не одно мое такое мнение, все возмущаются пассажиры.

- Все в одну кучу, а другие хотели по "Гастроному", удобно же "Гастроном", "Сапожок", это зря так сделали. Собирались вообще к депутату обращаться.

Выслушивают возмущения жителей в основном водители. С утра и до позднего вечера им приходится десятки раз объяснять, что мера вынужденная. "Конфликты происходят вот на этой почве. Люди возмущаются, утром много ругаются", - говорит Вячеслав, водитель 27 маршрута.

По Карла Либкнехта и Тимирязева ходил муниципальный транспорт. Четыре частных перевозчика могли ездить и по Киевской. И хоть шли частники навстречу жителям, но против правил. Схема несколько лет утверждена в администрации Иркутска, изменить ее невозможно. На днях Ространснадзор провел профилактические рейды среди перевозчиков. "В данный реестр указанная схема движения включена как минимум с декабря 2015 года. Поскольку улица Карла Маркса является одной из самых перегруженных, в настоящее время при решении вопроса об изменении маршрутов мы стараемся, чтобы по данной улице у нас движение каким-либо образом не затрагивалось", - сказал Булат Тугутов, начальник управления транспорта администрации г.Иркутска.

Уступить жителям будет слишком дорого, штраф для нарушителей до 25 тысяч рублей. Поэтому людям придется привыкать играть, а точнее, ходить по новым старым правилам.