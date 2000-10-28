"Байкал-Энергия" потерпела поражение от "Кузбасса" - 6:4 14:23, 20 декабря 2017 г.



"Байкал-Энергия" уступила "Кузбассу" в очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом 19 декабря в Кемерово. Счет игры составил 6:4 в пользу хозяев ледового поля.

У иркутян отличились Павел Дубовик, Антон Шевцов, дубль оформил Руслан Тремаскин. "Байкал-Энергия" с 17 баллами занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Игру прокомментировал главный тренер команды Андрей Пашкин: "По первому тайму мы повели 1:0, создавали еще моменты, не забивали. Показалось, что мы будем вести игру. Это совсем не так. "Кузбасс" - довольно хорошая команда".

Во втором тайме капитан "Байкал-Энергии" получил травму, это сыграло роль в атакующих действиях команды, сказал главный тренер. Следующую игру иркутяне проведут с красноярским "Енисеем" 22 декабря.