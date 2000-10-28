В Усольском районе обнаружена бутлегерская фабрика 14:14, 20 декабря 2017 г.



Незаконный цех по производству контрафактного алкоголя обнаружен в поселке Тельма Усольского района. При обыске в помещении нашли оборудование для производства и фасовки спиртосодержащей продукции неизвестного качества, а также более четырех тонн сырья, десять тысяч этикеток разных марок, бутылок и пробок. Около 200 литров производители уже разлили по бутылкам и подготовили к продаже. У следователей есть информация, что нелегальная фабрика бутлегеров работала не первый месяц и сбыт хорошо налажен. Товар и сырье отправлено на экспертизу. Следствие продолжается.