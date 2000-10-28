Остановки общественного транспорта стали недоступны из-за сугробов 14:11, 20 декабря 2017 г.



Вопрос с уборкой снега во дворах, с городских крыш волнует многих иркутян. Наши телезрители присылают нам в мессенджеры съемки, на которых видно, что снег навален на остановках. Как, например, на проспекте Жукова в микрорайоне Солнечный. Людям сложно подойти к маршруткам, мешают снежные кучи.

А по адресу: улица Шпачека,12 снег убирали с крыш. Сбрасывали его вниз. При этом территорию перед домом не огородили. Очевидцы рассказывают, что сначала снег сбрасывали прямо на стоящие внизу машины.

Если в вашем дворе не убирают снег или делают это, пренебрегая правилами безопасности, снимайте на видео и присылайте в наши мессенджеры.