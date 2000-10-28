Виктор Игнатенко назначен на пост уполномоченного по правам человека 11:55, 20 декабря 2017 г.



В Иркутской области новый уполномоченный по правам человека. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области утвердили на этот пост Виктора Игнатенко. В результате тайного голосования 35 депутатов проголосовали "за", один "против", двое воздержались. Принимая присягу, новый омбудсмен поклялся защищать права, свободы и законные интересы человека и гражданина.

Виктор Игнатенко сменил Валерия Лукина, который с 2012 года работал в этой должности. Парламентарии поблагодарили бывшего уполномоченного за большую работу в регионе. На следующей сессии Законодательного собрания Валерию Лукину вручат награду "За заслуги перед Иркутской областью". Виктор Игнатенко — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России. С 1997 по 2008 год работал председателем избирательной комиссии области. Год возглавлял институт законодательства и правовой информации имени Сперанского, был заместителем губернатора Иркутской области.