Иркутск претендует на статус столицы "Тотального диктанта" 18:01, 19 декабря 2017 г.



Интернет-голосование на сайте totaldict.ru вышло на финальную стадию. Осталась всего неделя до подведения первых итогов. Почти все время голосования Иркутск уверенно держится в лидерах. Ближайший и самый сильный конкурент - Владивосток. Жители Приморья голосуют за столицу "Тотального диктанта" так же активно, как и сибиряки. Между тем, в шорт-лист попадут лишь пять претендентов. Окончательный выбор за жюри. Победителя назовут 27 января на ежегодной конференции "Тотального диктанта" в Новосибирске.