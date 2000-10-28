Губернатор поздравил работников ЗАГСа со 100-летнием юбилеем службы 17:00, 19 декабря 2017 г.



Совет да любовь! ЗАГС отмечает столетний юбилей. История службы началась в 1917-м. До революции регистрация актов гражданского состояния находилась в ведении церкви. В настоящее время на территории Иркутской области более 40 отделов. С начала года специалисты ЗАГСа зарегистрировали более ста тысяч браков, разводов, актов о рождении и установлении отцовства.

Ветеранов службы поздравил губернатор региона Сергей Левченко. "Так, как регистрировали молодоженов 30-40 лет назад и сейчас, очень сильно отличаются эти события для людей. Они стали, наверное, более теплыми, более душевными, более дружескими", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Сергей Левченко вручил сотрудникам и ветеранам службы почетные грамоты и знаки общественного поощрения.