Иркутские пациенты с острым лейкозом поедут в Китай на лечение 16:55, 19 декабря 2017 г.



Уникальную технологию лечения рака сейчас внедряют в Харбине. А уже в марте иркутские пациенты с острым лейкозом поедут в Китай. Такую договоренность удалось достичь после недавней поездки врачей областной больницы в КНР. Вместе с пациентами в Харбин прилетят иркутские гематологи и специалисты лабораторной диагностики. Именно они будут изучать новый метод лечения. Результаты терапии поражают: 94% пациентов входят в устойчивую ремиссию, у остальных значительное улучшение.

Тамара Крупская, проректор по международной деятельности и работе с иностранными учащимися ИГМУ: У нас подписано дополнительное соглашение к нашему основному договору сотрудничества в области гематологии. На наш взгляд, после последней конференции, она состоялась в Иркутске, они совершили невероятный прорыв в лечении злокачественных заболеваний крови.

Наталья Сараева, заместитель главного врача по терапевтической помощи ИОКБ: Опыт китайских коллег, у них уже на сегодняшний день есть несколько пациентов, более десятка с острыми лейкозами, которые после двух лет после этой терапии живут в полной ремиссии. Хочу подчеркнуть, что это пациенты, которые с рецидивом, и это пациенты, которые уходят в паллиатив с неблагоприятным исходом. А здесь благоприятный исход в течение двух лет они уже наблюдают.

Суть лечения заключается в следующем: у больного пациента берут кровь, выделяют из нее т-лимфоциты и уже эти компоненты генетически модифицируют. Затем измененную кровь снова возвращают больному, и она в организме убивает злокачественные клетки и провоцирует рост новых, здоровых. В отличие от химиотерапии побочные эффекты незначительные. Лечение пока очень дорогое, но первые пациенты получат его бесплатно, за счет китайской стороны.