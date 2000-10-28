Добывать биткоины лучше всего в Иркутске 16:50, 19 декабря 2017 г.



18 тысяч долларов за виртуальную монету. Курс биткоина продолжает устанавливать новые рекорды. Тем временем именно Иркутск претендует на звание столицы майнинга России, то есть лучшего места для добычи криптовалюты. Как такое получилось и не поздно ли вкладываться в крипту?

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Добывать биткоины лучше всего в Иркутске - к такому выводу пришли эксперты авторитетного журнала "The Economist". Все дело в дешевом электричестве и холодном климате. "Иркутск не просто так называют столицей майнинга в России. Потому что, по последней информации, уже вычислительная мощность Иркутска в плане майнинга превысила почти 1% от общей вычислительной мощности российских майнеров, то есть всех. А это достаточно большой показатель", - объясняет Михаил Михайлов, основатель иркутской криптовалюты.

В этих стенах придумали свою, иркутскую, криптовалюту. Называется она "plus-coin". Только в отличие от своего старшего брата - биткоина - она ближе к народу. Разработчики специально сделали ее максимально понятной и простой в использовании. "Главное дать людям простой сервис. То есть я ее с помощью того самого приложения получила за совершение какого-то действия, и одной кнопкой можно перейти в магазин потратить. То есть не выводя на биржи какие-то, на обменники, исключая полностью вопрос трейдерства. Потому что я этого, например, не знаю. Мне это и не нужно знать", - говорит Кристина Галкина, специалист по маркетингу.

По своей сути, любая криптовалюта - это виртуальный аналог денег. Изначально ее и называли "электронной наличностью". Получить виртуальную монету можно с нуля, то есть добыть. Этот процесс еще называют майнингом. Для этого нужно купить специальное дорогостоящее оборудование. Один так называемый майнер в Иркутске можно купить как минимум за 200 тысяч рублей. "Мы зарабатываем на оборудовании, мы возим, конкретно занимаемся доставкой, установкой, настройкой оборудования. Вам лучше заказать майнер у нас, мы вам его привезем. Там каждый день цена меняется. Цена в Китае на закупе высокая, уже 260 на закупе. Ну мы вам со всеми скидками, думаю, привезем тысяч за 280-290", - сказал Виктор, продавец оборудования для майнинга.

К примеру, вот эта ферма стоимостью в десятки миллионов рублей располагается в Шелехове. Организовали ее на территории бывшего промпредприятия. Другой способ стать обладателем криптовалюты - приобрести ее на торговой площадке. Правда, для биткоина это делать уже, наверное, поздно. Если в начале этого года он стоил одну тысячу долларов, то сейчас уже подбирается к отметке в 20 тысяч. "Вкладываться можно, но только абсолютно лишними деньгами. Дело в том, что криптовалюта появилась как деньги внутри интернета. Первые, кто это заметил, - это ЦРУ. Конвертировали в доллар это ЦРУ. Там, где ЦРУ - жди подвоха. Идея очень простая: например, госдолг. Слили в биткоины, конвертировали в биткоины, а потом бах - и биткоины уронили", - комментирует Виктор Чебунин, кандидат экономических наук.

Тем временем в российском Минфине считают, что криптовалюта - это суррогатный и волатильный инструмент, поскольку ее стоимость зависит от мощности подключенных к системе компьютеров. Поэтому уже к концу этого года чиновники пообещали разработать специальный закон, по которому вполне могут запретить рядовым гражданам покупать и продавать электронные деньги.