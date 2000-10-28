Жестокое убийство подростка произошло прямо на школьной площадке в Иркутске 16:39, 19 декабря 2017 г.



Достал нож и убил прямо на школьной площадке. Это итог конфликта двух подростков в микрорайоне Юбилейный в Иркутске. Известно, что вечером 18 декабря был обнаружен 15-летний школьник с ножевыми ранениями в грудь и живот. Прибывшие на место медики не смогли помочь пострадавшему, он скончался на месте. Очевидцы сообщили, что ранения воспитаннику детского дома нанес местный подросток, который известен в округе агрессивным поведением. Сейчас он задержан, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего.

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Трагедией закончился вечер на спортплощадке одной из школ в микрорайоне Юбилейный. В ходе конфликта один из подростков достал нож и ударил своего оппонента несколько раз в область груди и живота. 15-летний воспитанник детского дома упал замертво. Очевидцы рассказывают, что все произошло настолько быстро и неожиданно, что никто из свидетелей не успел среагировать. Подросток погиб на месте.

Личность убийцы установили сразу. Им оказался сверстник погибшего. Причем его агрессивный нрав известен во всей округе. Он не раз демонстрировал окружающим нож и причислял себя к криминальному движению "АУЕ". Проблемы с законом ему были не страшны. "Сотрудниками уголовного розыска совместно с экипажем патрульно-постовой службы подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 16-летний житель Иркутска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление имущественного характера, состоит на учете в ОДН. Потерпевший – воспитанник одного из социально-реабилитационных центров", - сообщила Олеся Саренкова, старший инспектор отдела процессуального контроля СКР по Иркутской области.

Эту историю бурно обсуждают в социальных сетях. Учителя школы бьют тревогу: агрессивные подростки давно угрожают ученикам и вымогают деньги. Причем о подобных инцидентах преподаватели не раз сообщали в полицию. "Месяц назад, глядя в глаза высокопоставленного иркутского правоохранителя, я рассказывала, как мои ученики из Юбилейного жалуются на АУЕшников и им подобным. Они оккупировали 4 школу, отбирают деньги, устраивают разборки в микрорайоне и никто им не указ", - говорит один из педагогов.

Сейчас подросток дает показания. Прежде всего, предстоит установить мотивы жестокого поступка. Уполномоченный по правам ребенка Светлана Семенова займется изучением ситуации в семьях потерпевшего и убийцы. Проведут беседу с педагогами молодых людей. Однако, по мнению детского омбудсмена, учащиеся коррекционной школы не отличаются агрессивным поведением. И дело, скорее всего, в личном отношении между молодыми людьми.