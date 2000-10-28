"Сибирский десант": съемочная группа программы "Новости" побывала в городе большого яблока Нью-Йорке 15:44, 19 декабря 2017 г.



В этой стране есть все: море и горы, бескрайние пустыни и пещеры, мегаполисы с небоскребами и невероятной красоты каньоны. Наша съемочная группа совсем недавно вернулась из большого путешествия в Соединенные Штаты Америки. Команде удалось увидеть шесть разных штатов, побывать на берегах Тихого и Атлантического океанов и даже в Голливуде. А сегодня мы расскажем про город большого яблока - Нью-Йорк. Именно с него наш "Сибирский десант" начал свое путешествие по огромной стране.

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Здравствуйте, с вами проект "Сибирский десант". В течение нескольких следующих недель мы с вами совершим увлекательное путешествие по Америке. Впереди нас ждут города, национальные парки, разные интересные места этой огромной страны. Ну а сейчас мы находимся в Нью-Йорке. Более того, в самом центре Нью-Йорка – на Бродвее. Прекрасный вид, прекрасные люди вокруг – давайте узнаем Нью-Йорк поподробнее.

Люди на Бродвее действительно очень интересные. Наша камера, как ни странно, привлекала общее внимание. Находились желающие и попозировать, и испортить кадр, и сказать что-нибудь. Например, о великой американской мечте. Ну вы знаете, когда каждый верит, что легко может стать президентом.

- Больше нет американской мечты. Ты должен хорошо работать здесь, в Америке, чтобы хорошо отдыхать. Американская мечта кончилась, не знаю, примерно шесть лет назад.

Нью-Йорк – город небоскребов. Именно здесь впервые догадались, что строить вверх при высоком спросе на землю может быть очень даже выгодно. Улицы, правда, сразу кажутся очень узкими, когда над ними смыкаются каменные стены. Здания в сто этажей здесь – обычное дело. А всего домов выше 150 метров здесь пять с половиной тысяч! Сейчас по количеству высоток Нью-Йорк уступает только Гонконгу. Большое яблоко делится на пять районов: Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхеттен и Статен-Айленд. Большинство исторических зданий сосредоточено на Манхеттене. Но архитектурой, как говорится, сыт не будешь.

И вот – первое для нас знакомство с местной кухней. Мы зашли поужинать в настоящую американскую пиццерию. И вы знаете, можно обнаружить тут очень интересные варианты в меню, например, пицца с орегано, чесноком и солью. Вот такое сочетание неожиданное. А запивать все это предлагают очень холодным напитком, с большим количеством льда. Даже горло от него болит. Стоит одна пицца 20 долларов. Но это не все, что вам придется заплатить.

В Америке к цене каждого товара в чеке прибавляют налог на продажу. В каждом штате он свой: на Аляске около двух процентов, в Мэне пять с половиной, а в Калифорнии, Аризоне или Нью-Йорке – больше восьми процентов от суммы покупки. А еще в некоторых случаях придется заплатить и городской налог. В общем, забот у жителей хватает. Отдыхать от них нью-йоркцы отправляются в Центральный парк. Решили туда съездить и мы.

Я не знаю, правда это или нет, но именно это место мы опознали как то, где герой фильма "Один дома" встретил такую полусумасшедшую старуху, любительницу голубей, которая затем ему очень сильно помогла. Здесь, в Центральном парке Нью-Йорка, юный Макколей Калкин снимался в знаменитом фильме. Ну а для остальных жителей Нью-Йорка Центральный парк – это ежедневная возможность побыть наедине с природой. Тысячи людей выходят сюда на пробежку. И их можно понять, в общем-то. Центральный парк – это единственное место посреди шумного мегаполиса, где можно побыть на природе.

Правда, отправиться в Центральный парк в темноте было не самой удачной идеей. Увидеть зеленые легкие Нью-Йорка во всей красе нам не удалось. Есть парки, которые ночью превращаются в сияющую сказку, но Центральный парк, видимо, предпочитает по ночам отдыхать от людей.

Улицы же города ночью даже красивее, все сверкает огнями реклам. При свете дня значительная доля шарма пропадает. Становится видна неприглядная изнанка жизни мегаполиса. Ну а мы продолжаем подмечать мелочи – уже в номере.

Приезжая в Америку, важно помнить, что здесь электроснабжение совсем другое. Розетки выглядят совсем иначе, чем в России, поэтому мы привезли с собой переходник. Кроме того, напряжение в сети всего 110 вольт в отличие от привычных нам 220-ти. Так что включить фен, конечно, получится, но высушить им волосы вряд ли удастся. Меньшее напряжение более безопасно для людей. Что касается розеток, то сейчас в мире используют как минимум 13 их разных типов, так что к любой поездке нужно готовиться заранее.

А нам осталось напоследок сказать еще несколько фактов о Нью-Йорке. Этот город наряду с Лондоном и Токио - один из центров мировой экономики. Он лежит примерно на одной широте со Стамбулом, Мадридом и Ташкентом. Женщинам здесь закон официально разрешает ходить с открытой грудью. Не потому, что жарко, а в знак борьбы с дискриминацией. Улицы пересекаются под прямым углом: авеню идут параллельно Гудзону, а стрит перпендикулярно. Кроме Бродвея. Он пересекает Манхэттен по диагонали и продолжается в Бронкс. Согласно легенде, эта линия повторяет тропу, по которой индейцы гнали скот на водопой.

Итак, за те несколько часов, что мы пробыли в Нью-Йорке, мы увидели хоть и не очень много, но зато самое интересное. А еще произвели самый настоящий фурор в своих футболках, на которых изображен бурый медведь. И вы знаете, на Бродвее не так-то легко произвести фурор, здесь очень много странных и необычных людей, но нам удалось. Но, к сожалению, нам пора покидать это место и отправиться дальше, чтобы увидеть другие интересные города, национальные парки и другие интересные места Соединенных Штатов Америки. В следующий раз мы с вами встретимся уже на побережье Атлантического океана.