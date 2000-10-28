"Ангара" в Омске сыграет в 3-м туре чемпионата России 15:02, 19 декабря 2017 г.



Волейболистки "Ангары" отправились на 3-й тур чемпионата России среди женских команд высшей лиги "Б". Он пройдет в Омске с 21 по 25 декабря.

В первый день соревнований иркутянки встретятся с барнаульской командой "Алтай-АГАУ". Сейчас в результативной таблице "Ангара" занимает первое место, набрав 22 очка по итогам двух туров. Четвертый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги "Б" состоится во дворце спорта "Труд" в Иркутске с 17 по 21 января 2018 года. Пятый, заключительный, тур запланирован на февраль 2018 года в Барнауле.