На Байкале поселится Дед Мороз 14:56, 19 декабря 2017 г.



Дед Мороз будет жить в Сибири. Правда, исконно наш, байкальский. Резиденцию волшебника откроют в Слюдянке в 2019 году. Усадьбу построят по сказочным канонам, изучат были, легенды и сказы о Байкале.

Дом расположат в лесу около федеральной трассы. Под проект предусмотрели 18 гектаров природного парка. Его украсят скульптурами. Также построят несколько объектов туристических площадок. Резиденция будет работать круглый год. "Будет интересно ребенку в любое время года прийти посмотреть, чем же занимается Дедушка Мороз, он не тает, многие интерпретируют, но он не тает. Он существует, он круглый год", - подчеркнул Александр Тимофеев, автор проекта.

А пока байкальский Дед Мороз путешествует по стране, но и о жителях у Байкала не забывает. Регулярно принимает гостей в своем временном ледяном городке. В том числе, на новогодние праздники.