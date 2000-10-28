Магазин "Галамарт" предложит иркутянам все необходимое к празднованию Нового года 18:53, 15 декабря 2017 г.



Для иркутян новогодние праздники будут насыщенными. Совсем скоро в сквере Кирова откроют резиденцию Деда Мороза. Именно там девчонки и мальчишки будут рассказывать стихи, петь песни и получать подарки. На острове конный прямо в новогоднюю ночь запустят колесо обозрения. Аттракцион предусмотрен для низких температур, в специально оборудованных кабинках никто не замерзнет. Ну а любителям отдохнуть на свежем воздухе прямая дорога в "Тальцы". Там отдыхающих будут ждать карусели и волшебная мастерская Снегурочки. Ажиотаж и в торговых центрах. Иркутяне закупают продукты и подарки. Где это лучше сделать, расскажем в следующем материале.

В иркутских торговых центрах ажиотаж. В основном покупатели выбирают магазины, где можно приобрести сразу все необходимое для встречи новогоднего праздника. Времени у многих иркутян на подготовку как всегда в обрез, и потому в сжатые сроки нужно купить все самое необходимое. "Начинаем готовиться к Новому году. Зашла в новый магазин, увидела действительно низкие цены. Хочется и дом украсить, и детям подарок купить. Здесь можно найти все: и бытовую химию, и подарки, и игрушки. И цены такие низкие, что получится даже сэкономить перед Новым годом", - говорит Наталья Захарова, покупатель.

Предпочтения наши покупатели часто отдают федеральным сетям, так как они придерживаются низкой ценовой политики. Постоянно продвигают сниженные цены на определенные товары. Кроме того, имеют собственное производство и прямые поставки с фабрик. Все товары гарантировано сертифицированы. Как раз один из таких магазинов уже завтра распахнет свои двери в торговом центре "Юбилейный". "Галамарт" - большая федеральная компания, так называемый магазин постоянных скидок. Здесь можно найти более семи тысяч товаров для дома, праздника. "16 декабря будет праздничное открытие. Будет конкурс "Вынести за 60 секунд". За одну минуту можно вынести товара столько, сколько вы унесете в руках", - рассказывает Олеся Абрамова, управляющая магазином "Галамарт".

Косметика, домашние принадлежности, кухонная утварь, спортивные товары, посуда, товары для животных - ассортимент, как правило, огромный. Цены на любой кошелек. Можно купить товары за пять или десять рублей. Новый год пролетит, а там не за горами и лето. А здесь вас ждут товары для дачи, отдыха и развлечений.