Иркутские компании проведут новогодние корпоративы, но сократят расходы 17:02, 15 декабря 2017 г.



Многие компании в Иркутске экономят на алкоголе во время корпоративных новогодних гуляний. Служба исследований HeadHunter провела опрос среди работодателей. Оказалось, что корпоративы будут у большинства компаний в Иркутске.

Кстати, количество компаний, которые отмечают новогодний праздник с коллегами, год от года не меняется. Тем временем почти треть организаций сокращает бюджет на организацию мероприятия в связи с экономической ситуацией в стране. Так, праздник проходит в более скромном месте, часть затрат возлагают на сотрудников или переносят праздник на январь.