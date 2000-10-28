Работы выпускников Иркутского художественного училища собрали со всего мира на выставке в областном центре 16:39, 15 декабря 2017 г.



Они разлетелись по всему миру "Из одного гнезда". Мастера, которые окончили Иркутское художественное училище, живут и работают не только в разных городах России, но и даже в разных странах. В галерее сибирского искусства художественного музея открыли выставку, на которой собрали работы выпускников разных лет. Кому-то из живописцев уже далеко за 80, кому-то еще нет 20. Но все они прислали свои картины на выставку, посвященную альма-матер.

Живописные и графические работы, скульптуры, произведения декоративно-прикладного творчества прилетели в Иркутск из Москвы, Петербурга, Минска, Красноярска и, конечно, разных городов нашей области. А еще из Израиля и Германии. "Одно из старейших училищ Сибири. Это раз. Вообще в Сибири первая профессиональная школа была открыта именно здесь, в Иркутске. Причем она была не просто открыта, она вообще славилась, эта школа. Вот когда из разных городов приходят работы, очень интересно получить импульс к дальнейшей работе. И важно для художников", - отметила Ирина Федчина, куратор выставки.

Также выставку посвятили 85-летию иркутского отделения Союза художников России. В экспозиции более 100 работ. Увидеть их можно до 14 января.