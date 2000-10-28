Рейды по незаконной торговле алкоголем пройдут в Иркутске 16:22, 15 декабря 2017 г.



Это решили на заседании городского штаба. Бороться с контрафактом выйдут вместе с сотрудниками полиции и иркутские добровольцы. В прошлом году такую схему работы уже опробовали. Волонтеры и полицейские за две недели декабря в 2016-м изъяли более 5,5 тонн "Боярышника". В этот раз к патрулированию приступят в ближайшие выходные.

К добровольцам присоединятся Иркутское казачье общество и Красный крест. Особое внимание уделят нестационарной и уличной торговле, где запрещена продажа любой алкогольной продукции. "Я хочу к вам обратиться с просьбой включиться в процессы рейдов, проверок, обратить внимание на те торговые точки, где уже торговали суррогатом, чтобы люди не стали жертвами тех, для кого ничего святого не существует", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.