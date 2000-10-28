Победой завершил домашнюю серию игр баскетбольный клуб "Иркут" 15:23, 15 декабря 2017 г.



Встреча с "Химками-Подмосковье" выдалась напряженной. Об этом говорит итоговый счет - 75:72. Еще в начале матча предсказать исход было сложно. Иркутяне забили первыми, но затем уступили инициативу гостям. К большому перерыву наша команда отыгралась. Настоящей головной болью назвали игрока "Химок-Подмосковье" Максима Ткаченко. Именно он задавал тон игры.

Алексей Бабушкин, нападающий БК "Иркут": Выполнили хорошо, что нам тренер говорил, его установки на игру. В конце немного не смогли справиться с Ткаченко и Патеевым. Они, можно сказать, вдвоем сократили наше преимущество. На последних секундах мы смогли показать хорошую защиту и выиграли.

Станислав Истомин, главный тренер БК "Иркут": Пробовали разные варианты защиты. Пока были посвежее, и была концентрация, справлялись, удерживали преимущество, добытое за счет давления на мяч. Когда подустали, то получили головную боль, которую пришлось героически преодолевать. В итоге сыграли в свою пользу.

В третьем игровом отрезке "Иркут" сохранил разрыв в счете. Но уже в следующей четверти соперники попытались догнать иркутян. И им это удалось. За четыре минуты до конца игры "Химки-Подмосковье" опережали нас на четыре мяча. Ситуацию спас Александр Анисимов. Три последних атаки закончились удачно. Теперь "Иркуту" предстоит выездная серия игр. На следующей неделе матч в Ижевске с командой "Купол-Родники".