"Рождественский подарок" – новый проект программы "Новости" 15:19, 15 декабря 2017 г.



До Нового года осталось 16 дней. И сегодня мы запускаем проект "Рождественский подарок". В наших сюжетах мы будем рассказывать о приемных семьях. Дети, которые обрели мам и пап, поделятся своими желаниями, которые загадают Деду Морозу. Кстати, в роли помощника волшебного Дедушки может выступить любой.

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Саша – первоклашка. Веселый, активный и темпераментный мальчик. Еще о нем говорят, что он явный лидер в команде и любимец всех девочек. В школе учится хорошо и во всем помогает маме. Достоинства можно перечислять еще долго: Саша играет на фортепиано, занимается карате и к своим семи годам уже имеет множество наград. "Я их заработал по карате, потому что хорошо тренировался, за это я получил вот эти все медали. И я хочу продвигаться дальше", - делится Саша Тыщенко.

Желание усыновить ребенка у Инны Первоушиной появилось много лет назад. И вот в 2014-м в ее семье появился этот непоседа. Для того чтобы стать приемной мамой, пришлось посетить специальные курсы, пройти медицинский осмотр, собрать множество справок – и, наконец, Инна стала мамой. "Я всю жизнь мечтала взять ребенка из детского дома. Сейчас уже прошло три года, и сейчас уже мы забыли, что мы приемная семья, что мы когда-то были не родные, уже обычная семья", - говорит Инна Первоушина, мама Саши Тыщенко.

Маленький Саша, конечно, верит в Деда Мороза. Каждый год он старательно пишет ему письма. С большим удовольствием наряжает елку и точно знает, что чудеса случаются. "Больше всего я мечтаю, чтобы ты мне подарил целый мешок с конфетами! Еще хочу машинку на пульте управления!" – признался Саша Тыщенко.

Саша очень надеется, что сказочный старец исполнит его новогоднее желание. А мы поможем Деду Морозу увидеть этот сюжет, и Саша обязательно получит свой подарок. Исполнение желаний будет проходить прямо в сказочной резиденции Деда Мороза. Волшебный телефон: 28-10-07.