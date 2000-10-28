16 декабря стартует "Ночная велогонка Молодой Луны" 15:18, 15 декабря 2017 г.



"Ночная велогонка Молодой Луны" ждет новых победителей. Ближайшее событие серии "Марафоны БАМ" пройдет уже завтра, 16 декабря, на лыжно-биатлонном комплексе "Ангарский".

Объект очень подходящий для велосипедистов: есть отутюженные, широкие трассы и яркое освещение. Мероприятие не только спортивное, но и атмосферное. Праздничное настроение создают Дед Мороз и Снегурочка уже на старте соревнований. В этом году впервые участники могут выбрать одну из трех дистанций: мини-марафон -17,5 километров, лайт-марафон - это 32,5 километра, а также настоящий спортивный – 50 километров. Вся информация доступна в социальных сетях по хештегу#ВСЕнаБАМ.