Владимир Путин высказался о моратории на вылов омуля на Байкале 15:15, 15 декабря 2017 г.



Нужно бороться за экологию, но от этого не должны страдать простые люди. Владимир Путин высказался о моратории на вылов омуля на Байкале. Сделал это глава государства в рамках традиционной пресс-конференции. Журналисты из Бурятии посетовали, что многие люди остались без работы, так как единственным источником дохода для них был промысел рыбы.

"Естественно, надо бороться за экологию. У нас вот запрет на черную икру, допустим, он как реализуется? Плохо! Потому что на всех рынках черной икры полно. То же самое по омулю, если он истребляется, его надо защитить, надо на какой-то период ввести мораторий. Но нужно было прежде подумать о людях, которые работают на этом и семьи свои кормят", - сказал Владимир Путин, президент РФ.

Отдельно затронули вопрос расширения природоохранных зон. Из-за таких нововведений многие жители прибрежных сел автоматически оказались нарушителями закона. Путин отметил, что нужно все делать в рамках здравого смысла и, прежде всего, думать о людях, которые живут возле Байкала. Президент пообещал обязательно вернуться к этому вопросу.