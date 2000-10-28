Новый механизм продажи квартир: приобретать жилье можно по 1/10 квадратного метра 15:12, 15 декабря 2017 г.



Квадратные метры для счастья. В Иркутской области запустили уникальный проект строительства дома для людей со средним достатком. По новому механизму для покупки квартиры не надо будет выкладывать всю сумму сразу. Приобретать жилье на этапе строительства можно будет буквально по несколько квадратных метров. Такого в стране еще не делали. Так как же работает схема? Расскажем далее.

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Для будущего дома на улице Багратиона начали готовить площадку: вырыли котлован, подвели коммуникации. Уже в этом году планируют залить фундамент и обустроить постоянный проезд к земельному участку. Здание будут строить по технологии монолитного бетона с облицовкой из кирпича. Но уникальным этот проект делают не строители, а механизм продажи квартир. "Идея заключается в том, чтобы человек мог приобретать на период строительства до двух лет буквально 1/10 квадратного метра. Если у вас есть, допустим, четыре тысячи рублей, то вы сможете уже начать приобретать свою квартиру. При накоплении 20% от стоимости квартиры вы уже сможете заключить предварительный договор купли-продажи. Именно поэтому корпорация финансирует этот проект", - поясняет Олег Севрюков, генеральный директор корпорации развития Иркутской области.

Оформлять покупку будут при помощи жилищных сертификатов. И если вдруг покупатель передумает и решит отказаться от квартиры, сертификат всегда можно продать. Проект уже поддержали правительство и корпорация развития Иркутской области. Для людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из регионального бюджета выделят субсидию. 20% от стоимости квартир в этом доме компенсируют. Благодаря этому цена за один квадратный метр на начальном этапе составит уже не 40, а 32 тысячи рублей. А полная стоимость квартиры будет в диапазоне от одного до полутора миллионов рублей. "Строительство дома на Багратиона имеет для нас огромное значение, поскольку обеспечивает строительство по довольно приемлемой цене и расширяет круг возможных покупателей этого жилья. Это могут быть, в том числе, наши бюджетники. То есть, врачи, учителя, которым сейчас ипотека, по сути, недоступна", - говорит Владислав Сухорученко, министр имущественных отношений Иркутской области.

В новом доме будет 144 квартиры. Почти 20 из них - двушки, остальные однокомнатные. Сдать 16-этажное жилое здание в эксплуатацию планируют в конце 2018 года.