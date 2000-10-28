В Черемхово будет открыт сосудистый центр 15:06, 15 декабря 2017 г.



Сосудистый центр откроют в Черемхово в следующем году на базе первой городской больницы. И это будет уже десятый такой центр в регионе. Кроме того, вскоре в Мегете приступит к работе современная поликлиника взамен старой, расположенной в деревянном бараке. Какие еще события происходят в медицинской жизни Ангарского и Черемховского районов? Деятельность лечебных учреждений проверила парламентская комиссия и министр здравоохранения области.

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Из старого ведомственного санатория в Ангарске сделали реабилитационный центр для детей. Бесплатно процедуры, развивающие занятия, тренажеры и специальные лечебные комплексы. Каждые полгода 70 детей с особенностями развития посещают такой центр. Их состояние если не улучшается, то, по крайней мере, не становится хуже. А чтобы поддерживать взрослых людей, приняли решение о расширении в Иркутской области сети сосудистых центров и отделений. Это лечение инсультов, инфарктов - всего, что считается на сегодня большой проблемой. Уже на будущий год запланировано открытие нескольких таких отделений, рассказал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. "И, конечно, это открытие двух ПСО в Черемхово и в Чуне, а также первичного сосудистого отделения на базе первой городской больницы Иркутска. На 2018 год уже выделены средства для закупки ангиографического комплекса, порядка 95-98 миллионов рублей", - сообщил Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области.

В рамках парламентского контроля депутаты Законодательного собрания изучали деятельность первой городской больницы в Черемхово. В центре внимания ремонт, оснащение, деятельность отделений. Выяснилось, что в лечебном учреждении есть социальный конфликт. Оптимизация здравоохранения требует, чтобы количество коек в больницах соответствовало федеральному стандарту. А уровень подготовки младшего медицинского персонала постоянно повышался. Предложено, чтобы технические работники - прачки, уборщицы - относились не к медицинскому, а к прочему персоналу. Самих сотрудников это крайне не устраивает: зарплата меньше. Депутаты внимательно выслушали мнения и сотрудников, и медицинской администрации больницы. "Мнение членов комитета - данные моменты нужно проводить с предварительной разъяснительной работой. Либо работник пойдет обучаться, либо он будет выполнять менее серьезные трудовые обязанности", - сказал Андрей Лабыгин, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области.

Принято решение оптимизацию работы больницы проводить не одномоментно, а поэтапно, с полным исследованием последствий каждого решения. Рабочая группа комитета по здравоохранению и социальной политике займется немедленно. Причем в диалоге и сотрудничестве с муниципальной властью Черемхово.