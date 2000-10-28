Станислава Дзирквадзе, скрывшегося после смертельного ДТП, пытались остановить полицейские 15:01, 15 декабря 2017 г.



Плохая видимость и помеха на дороге. Так водитель, по вине которого погибли два человека, а двое находятся в больнице, объясняет причины аварии. А свой побег с места ДТП неопытностью в таких ситуациях. Однако в зале суда стало известно, что остановить беглеца пытались полицейские. Пока подозреваемого поместили на время следствия под арест.

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Уже за решеткой в зале суда подозреваемый в страшной аварии опускает глаз в пол. Совсем недавно он также опустил в пол педаль акселератора элитной иномарки и на полной скорости, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение лоб в лоб с "Нивой". В ее салоне находились четыре человека. От удара "Ниву" искорежило до неузнаваемости. Два пассажира погибли, еще двое попали с тяжелыми травмами в больницу. Водитель иномарки с места преступления скрылся. Хотя у полиции уже было его водительское удостоверение и приметы. 19-летний Станислав Дзирквадзе с повинной пришел в полицию сам на следующий день. Точнее, привез его адвокат. "Не понял ничего. Не знал, погибшие там, не погибшие. Шок был. Маме с места ДТП сразу позвонил", - сказал Станислав Дзирквадзе.

В помутненном сознании версии того, как все было, у молодого человека запутались. Адвокат уверяет, что его подзащитный оказывал помощь пострадавшим. Однако полицейские ясно видели, как сверкали в утреннем тумане пятки виновника. Показания полицейского зафиксированы в протоколе. "У следствия есть основания полагать, что он может, находясь на свободе, понимая неотвратимость назначаемого ему наказания и под тяжестью предъявленных обвинений, скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, его преступление имеет общественный характер. Граждане потерпевшие просят оставить его под заключением, иначе он может оказывать давление и мешать ходу расследования", - заявил прокурор.

Не упустила сторона обвинения и прошлые подвиги юного водителя. Год назад у молодого человека даже не было водительских прав. Зато было изрядное содержание алкоголя в крови. Во время задержания Дзирквадзе устроил в Саянске настоящую ночную погоню. Тогда "Ленд-Ровер" смогли остановить только с помощью оружия. Тогда водитель получил 10 суток административного ареста, а хозяин машины - по совместительству мама нарушителя - заплатила 30 тысяч рублей штраф. Сейчас цена проступка гораздо выше - человеческие жизни и судьбы.

В итоге избрана мера пресечения - заключение под стражу скоком до 10 февраля. Ходатайство адвоката оставлено без удовлетворения. "Дело сложное. ДТП всегда тяжело расследовать, потому ждем. Пусть следствие разберется, а суд поставит точку", - прокомментировал Олег Ощепков, адвокат.

"Сейчас рано говорить о наказании подсудимого, но санкция данной статьи подразумевает срок от 4 до 9 лет", - сказала Алена Дончевская, помощник прокурора Октябрьского р-на г.Иркутска.

В зале суда не было только тех, кого устроило бы наказание. Родственники погибших и пострадавших в этот день были на похоронах.