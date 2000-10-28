В Братске светофор сошел с ума 14:51, 15 декабря 2017 г.



Дорожная цветомузыка. В Братске светофор сошел с ума. Он устроил дискотеку, правда, без музыкального сопровождения. В сумерках зрелище было впечатляющим: огни вспыхивали в случайном порядке и создавали по-настоящему новогоднее настроение. Но совершенно дезориентировали участников дорожного движения. Ну а если вы стали свидетелем необычного происшествия или удивительного события, присылайте фото и видео в редакцию новостей news@as.baikal.tv.