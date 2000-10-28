Потерпевший крушение вертолет подняли со дна Братского водохранилища 14:26, 15 декабря 2017 г.



Со дна Братского водохранилища в Кочегаринском заливе подняли вертолет АS-350 с погибшим пилотом. Спасательные работы завершили сегодня ночью. Они осложнились тем, что лед в месте крушения был слишком тонкий, пришлось намораживать дополнительный слой. Сотрудники МЧС использовали проверенный способ, которым со дна Байкала ежегодно достают затонувшие автомобили, - так называемый ворот.

С начала работ осмотрели более 80 тысяч квадратных метров. На борту потерпевшего крушение воздушного судна находились два человека. "Поисково-спасательные работы еще продолжаются, потому что ведутся поиски еще одного пилота, который находился на борту вертолета. Вот результаты прогнозировать не можем, потому что есть определенные сложности. Это и глубина, это и ледовый покров, это и течение, которое присутствует в данном районе", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Частный вертолет АS-350 потерпел крушение 7 декабря в Братском районе. Причинами могут быть неблагоприятная погода, ошибка пилота и техническая неисправность воздушного судна. По факту трагедии возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушных судов, которое привело к гибели двух человек.